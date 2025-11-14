Agriculture and Natural Solutions Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Agriculture and Natural Solutions Acquisition A ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Agriculture and Natural Solutions Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at