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30.03.2026 06:31:29
Agriculture and Natural Solutions Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Agriculture and Natural Solutions Acquisition A hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.
Agriculture and Natural Solutions Acquisition A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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