Agriculture and Natural Solutions Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Agriculture and Natural Solutions Acquisition A stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,240 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at