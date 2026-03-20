20.03.2026 17:28:07

Agriculture Stock Up 53% Draws $12 Million Bet. Here's What Long-Term Investors Should Know

On February 17, 2026, Resolute Capital Asset Partners disclosed a buy of 240,000 shares of The Andersons (NASDAQ:ANDE), an estimated $11.74 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Resolute Capital Asset Partners increased its position in The Andersons by 240,000 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value was $11.74 million, calculated using the mean unadjusted closing price for the quarter. The overall value of the position rose by $13.03 million, reflecting both the additional shares and price appreciation.The Andersons is a diversified agribusiness operating across grain trading, renewables, and plant nutrient segments. The company leverages its integrated platform to provide end-to-end solutions for agricultural supply chains, from commodity origination and risk management to value-added processing and distribution. Its scale and broad service offering position it as a key partner for producers and industrial buyers seeking reliable supply and operational expertise.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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