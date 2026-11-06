Agrify: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Agrify hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,330 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Agrify in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 490,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,9 Millionen USD im Vergleich zu 4,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at