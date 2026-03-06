Agrify gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Agrify lud am 03.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,72 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Agrify ein EPS von -24,100 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 10,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Agrify 2,2 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 16,680 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Agrify ein Ergebnis je Aktie von -40,920 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 78,51 Prozent auf 17,28 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,68 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at