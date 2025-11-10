Agrify hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Agrify hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -17,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 109,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at