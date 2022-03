Agrify informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Agrify hat am 23.03.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,600 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Agrify ein Ergebnis je Aktie von -3,240 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 477,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 4,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,690 USD. Im Vorjahr hatten -5,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 59,86 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 395,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,09 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,353 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 62,70 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at