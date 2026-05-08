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08.05.2026 06:31:29
Agrify präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Agrify präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,33 USD, nach -0,830 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 13,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2361,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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