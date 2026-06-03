AgriNurture stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AgriNurture hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 PHP. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 55,74 Prozent auf 8,4 Millionen PHP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,0 Millionen PHP gelegen.

Redaktion finanzen.at