Agrion International hat sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,97 Prozent auf 11,6 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at