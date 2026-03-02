|
02.03.2026 06:31:29
AgriPure zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AgriPure hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,02 THB. Im letzten Jahr hatte AgriPure einen Gewinn von 0,100 THB je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 455,4 Millionen THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 604,6 Millionen THB umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,240 THB. Im Vorjahr waren 0,290 THB je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2,15 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,95 Milliarden THB.
Redaktion finanzen.at
