AGRO-KANESHO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AGRO-KANESHO ließ sich am 14.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AGRO-KANESHO die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 5,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -34,720 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,21 Milliarden JPY gegenüber 2,93 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at