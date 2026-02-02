AGS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AGS hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 27,95 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,71 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,51 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AGS einen Umsatz von 6,14 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at