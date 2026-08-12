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12.08.2026 06:31:29
AGT Food and Ingredients legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AGT Food and Ingredients lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 634,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 623,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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