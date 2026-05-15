AGT Food and Ingredients veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AGT Food and Ingredients hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,93 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 560,7 Millionen CAD, gegenüber 860,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,82 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at