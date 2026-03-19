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19.03.2026 06:31:28

AGT Food and Ingredients: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AGT Food and Ingredients hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

AGT Food and Ingredients hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 CAD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 824,3 Millionen CAD, gegenüber 1,04 Milliarden CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,89 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,540 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,060 CAD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,62 Prozent auf 2,96 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,21 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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