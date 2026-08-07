Agthia Group PJSC Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Agthia Group PJSC Bearer hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,02 AED je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Agthia Group PJSC Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,050 AED in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Agthia Group PJSC Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,28 Milliarden AED. Im Vorjahresviertel waren 1,14 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at