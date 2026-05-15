Agthia Group PJSC Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Agthia Group PJSC Bearer hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 AED, nach 0,100 AED im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 1,33 Milliarden AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,28 Milliarden AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at