AHC GROUP stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AHC GROUP präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,97 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,88 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at