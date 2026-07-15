AHC GROUP verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AHC GROUP hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 13,60 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat AHC GROUP mit einem Umsatz von insgesamt 1,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at