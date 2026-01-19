|
19.01.2026 06:31:29
AHC GROUP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
AHC GROUP stellte am 16.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
AHC GROUP vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 13,19 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,43 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 1,70 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,490 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 47,01 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 6,66 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,27 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
