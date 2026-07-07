Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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07.07.2026 21:07:20
Ahead of NATO summit, Turkey arrests more than 200 activists
Protesters are clearly unwelcome ahead of the upcoming NATO summit in Ankara. Amid a strict public gatherings ban, 225 human rights and environmental activists as well as journalists have already been arrested.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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