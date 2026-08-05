|
05.08.2026 06:31:29
Ahjikan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ahjikan präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ahjikan -7,410 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Ahjikan 12,54 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!