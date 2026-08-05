Ahjikan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ahjikan präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ahjikan -7,410 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ahjikan 12,54 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at