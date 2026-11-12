Ahjikan präsentierte Quartalsergebnisse

Ahjikan veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,36 JPY gegenüber 31,04 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent auf 13,12 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at