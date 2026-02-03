Ahjikan veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ahjikan hat am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Ahjikan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 57,24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 93,11 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,79 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,69 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at