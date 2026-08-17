Ahkun mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ahkun lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,07 JPY, nach 45,90 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,69 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at