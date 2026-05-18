Ahkun öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ahkun hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ahkun 16,78 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,52 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 57,73 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 20,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,64 Milliarden JPY gegenüber 4,37 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at