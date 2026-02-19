19.02.2026 06:31:28

Ahli Bank QPSC Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ahli Bank QPSC Bearer lud am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,10 QAR. Im Vorjahresquartal hatte Ahli Bank QPSC Bearer ebenfalls ein EPS von 0,100 QAR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ahli Bank QPSC Bearer 788,0 Millionen QAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 893,7 Millionen QAR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,350 QAR. Im Vorjahr hatte Ahli Bank QPSC Bearer 0,330 QAR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 3,33 Milliarden QAR, gegenüber 3,74 Milliarden QAR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 10,93 Prozent präsentiert.

