Ahli United Bank BSC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ahli United Bank BSC hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ahli United Bank BSC 0,020 USD je Aktie verdient.

Ahli United Bank BSC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 355,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 429,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at