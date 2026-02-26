Ahli United Bank BSC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ahli United Bank BSC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Ahli United Bank BSC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 296,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 330,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,060 USD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,060 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Ahli United Bank BSC in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,34 Milliarden USD im Vergleich zu 2,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at