Ahliea Insurance Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ahliea Insurance Group hat am 15.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 8,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ahliea Insurance Group 7,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ahliea Insurance Group 31,32 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 27,33 Millionen USD erwirtschaftet worden.

