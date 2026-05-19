Ahliea Insurance Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ahliea Insurance Group hat am 17.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ahliea Insurance Group 8,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at