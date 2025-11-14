Ahliea Insurance Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ahliea Insurance Group präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz lag bei 8,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at