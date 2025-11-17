|
17.11.2025 06:31:29
Ahluwalia Contracts (India) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ahluwalia Contracts (India) präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Ahluwalia Contracts (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,73 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,77 INR je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,39 Prozent auf 11,77 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
