Ahluwalia Contracts (India) lud am 14.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,73 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 14,64 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ahluwalia Contracts (India) 11,77 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at