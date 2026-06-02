Ahluwalia Contracts (India) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ahluwalia Contracts (India) hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 12,24 INR. Im letzten Jahr hatte Ahluwalia Contracts (India) einen Gewinn von 12,44 INR je Aktie eingefahren.

Ahluwalia Contracts (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,22 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 39,69 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 30,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ahluwalia Contracts (India) im vergangenen Geschäftsjahr 45,65 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ahluwalia Contracts (India) 40,93 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at