Ahluwalia Contracts (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ahluwalia Contracts (India) äußerte sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 8,07 INR. Im letzten Jahr hatte Ahluwalia Contracts (India) einen Gewinn von 7,39 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 10,61 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,52 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at