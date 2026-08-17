|
17.08.2026 06:31:29
Ahmedabad Steelcraft präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ahmedabad Steelcraft hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 1,00 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ahmedabad Steelcraft 3,46 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,26 Prozent auf 387,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Ahmedabad Steelcraft 426,8 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!