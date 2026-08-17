Ahmedabad Steelcraft präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ahmedabad Steelcraft hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,00 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ahmedabad Steelcraft 3,46 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,26 Prozent auf 387,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Ahmedabad Steelcraft 426,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at