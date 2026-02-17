Ahmedabad Steelcraft stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ahmedabad Steelcraft hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 3,69 INR gegenüber 13,90 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,17 Prozent auf 619,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Ahmedabad Steelcraft 681,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at