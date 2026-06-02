Ahmedabad Steelcraft vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ahmedabad Steelcraft ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ahmedabad Steelcraft die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 2,33 INR gegenüber 8,37 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 520,2 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 20,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ahmedabad Steelcraft 653,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,50 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Ahmedabad Steelcraft 25,68 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,74 Prozent auf 2,21 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at