Ahmedabad Steelcraft veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ahmedabad Steelcraft gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,73 INR gegenüber 3,74 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 68,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 646,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 384,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at