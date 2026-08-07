Ahold Delhaize (Ahold): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ahold Delhaize (Ahold) stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,610 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ahold Delhaize (Ahold) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,17 Milliarden EUR im Vergleich zu 23,09 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,639 EUR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 23,18 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at