Ahold Delhaize (Ahold): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ahold Delhaize (Ahold) hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,400 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,49 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 22,00 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at