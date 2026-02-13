Ahold Delhaize (Ahold) legte Quartalsergebnis vor

Ahold Delhaize (Ahold) präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ahold Delhaize (Ahold) 0,420 EUR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,49 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,28 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,690 EUR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 23,36 Milliarden EUR gerechnet.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,51 EUR. Im Vorjahr waren 1,90 EUR je Aktie erzielt worden.

Ahold Delhaize (Ahold) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 92,35 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 89,36 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,62 EUR und einen Umsatz von 92,30 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at