Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlen vorgelegt 11.02.2026 13:09:00

Ahold Delhaize-Aktie legt deutlich zu: Konsumflaute in den USA getrotzt

Ahold Delhaize-Aktie legt deutlich zu: Konsumflaute in den USA getrotzt

Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat der Konsumflaute in den USA getrotzt und im vierten Quartal mehr verdient als erwartet.

Im größten Markt des Konzerns konnte Ahold die verkauften Mengen gegen den Branchentrend steigern. Der schwache Dollar bremste zwar, dennoch fielen die Ergebnisse spürbar besser aus als von Experten erwartet. Die Aktie legte an der Spitze des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kräftig zu.

Das Papier gewann in Amsterdam gut 9 Prozent auf 37,88 Euro. Die Marge im US-Geschäft habe deutlich über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Frederick Wild von der US-Investmentbank Jefferies. Das sehr gute Weihnachtsquartal habe geholfen. Auch in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg seien die Geschäfte unerwartet gut verlaufen. Von den Anlegern dürfte nun honoriert werden, dass Ahold in einem ansonsten unsicheren US-Lebensmittelumfeld vieles in der eigenen Hand habe.

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn legte konzernweit in den drei Schlussmonaten im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 994 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Analysten hatten deutlich weniger auf dem Zettel. Bei einem um 0,9 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro gestiegenen Umsatz lag die bereinigte operative Marge bei 4,2 Prozent. Experten hatten knapp 4 Prozent geschätzt.

Unter dem Strich stand ein Gewinn von 577 Millionen Euro und damit auch dank Einsparungen rund die Hälfte mehr als ein Jahr zuvor. Die Gesamtdividende für 2025 steigt um 6 Prozent auf 1,24 Euro. Auch dieses Jahr will Ahold wieder, wie bereits bekannt, für eine Milliarde Euro Aktien zurückkaufen.

Die USA sind der größte Markt für Ahold Delhaize. Dort halten Verbraucher derzeit angesichts der schwachen allgemeinen Wirtschaftslage ihr Geld zusammen. Während die Verkaufsmengen in Supermärkten auf dem Markt im Gesamtjahr 2025 zurückgegangen seien, habe Ahold sie gesteigert, sagte Konzernchef Frans Muller.

Unter anderem eine Verlagerung auf teurere Lebensmittelkategorien sowie weniger Verderb, Diebstahl oder Beschädigung von Waren hätten Rabattaktionen und den verwässernden Effekt eines wachsenden Arzneigeschäfts mehr als wettgemacht, hieß es vom Konzern zum Abschneiden in den USA im vierten Quartal. Allerdings bremste der schwache Dollar deutlich, währungsbereinigt wäre der Quartalsumsatz im Gesamtkonzern um 6,1 Prozent geklettert, das bereinigte operative Ergebnis um 9,2 Prozent.

Manager Muller peilt in diesem Jahr wie erwartet eine bereinigte operative Marge von rund 4 Prozent an. Der freie Barmittelzufluss soll mindestens 2,3 Milliarden Euro betragen, nach überraschend hohen 2,6 Milliarden vergangenes Jahr. Analyst Borja Olcese von der Bank JPMorgan und Matthew Clements von Barclays werteten den Ausblick als im Rahmen der Erwartungen./men/mne/mis

Im größten Markt des Konzerns konnte Ahold die verkauften Mengen gegen den Branchentrend steigern. Der schwache Dollar bremste zwar, dennoch fielen die Ergebnisse spürbar besser aus als von Experten erwartet. Die Aktie legte an der Spitze des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kräftig zu.

Das Papier gewann in Amsterdam gut 9 Prozent auf 37,88 Euro. Die Marge im US-Geschäft habe deutlich über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Frederick Wild von der US-Investmentbank Jefferies. Das sehr gute Weihnachtsquartal habe geholfen. Auch in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg seien die Geschäfte unerwartet gut verlaufen. Von den Anlegern dürfte nun honoriert werden, dass Ahold in einem ansonsten unsicheren US-Lebensmittelumfeld vieles in der eigenen Hand habe.

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn legte konzernweit in den drei Schlussmonaten im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 994 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Analysten hatten deutlich weniger auf dem Zettel. Bei einem um 0,9 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro gestiegenen Umsatz lag die bereinigte operative Marge bei 4,2 Prozent. Experten hatten knapp 4 Prozent geschätzt.

Unter dem Strich stand ein Gewinn von 577 Millionen Euro und damit auch dank Einsparungen rund die Hälfte mehr als ein Jahr zuvor. Die Gesamtdividende für 2025 steigt um 6 Prozent auf 1,24 Euro. Auch dieses Jahr will Ahold wieder, wie bereits bekannt, für eine Milliarde Euro Aktien zurückkaufen.

Die USA sind der größte Markt für Ahold Delhaize. Dort halten Verbraucher derzeit angesichts der schwachen allgemeinen Wirtschaftslage ihr Geld zusammen. Während die Verkaufsmengen in Supermärkten auf dem Markt im Gesamtjahr 2025 zurückgegangen seien, habe Ahold sie gesteigert, sagte Konzernchef Frans Muller.

Unter anderem eine Verlagerung auf teurere Lebensmittelkategorien sowie weniger Verderb, Diebstahl oder Beschädigung von Waren hätten Rabattaktionen und den verwässernden Effekt eines wachsenden Arzneigeschäfts mehr als wettgemacht, hieß es vom Konzern zum Abschneiden in den USA im vierten Quartal. Allerdings bremste der schwache Dollar deutlich, währungsbereinigt wäre der Quartalsumsatz im Gesamtkonzern um 6,1 Prozent geklettert, das bereinigte operative Ergebnis um 9,2 Prozent.

Manager Muller peilt in diesem Jahr wie erwartet eine bereinigte operative Marge von rund 4 Prozent an. Der freie Barmittelzufluss soll mindestens 2,3 Milliarden Euro betragen, nach überraschend hohen 2,6 Milliarden vergangenes Jahr. Analyst Borja Olcese von der Bank JPMorgan und Matthew Clements von Barclays werteten den Ausblick als im Rahmen der Erwartungen./men/mne/mis

Die Ahold-Aktie gewinnt in Amsterdam zeitweise 8,87 Prozent auf 37,79 Euro.

ZAANDAM (dpa-AFX)

ZAANDAM (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Ahold Delhaize-Aktie im Plus: Übernahme stärkt Wachstumsaussichten

Bildquelle: Koen van Weel/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

mehr Nachrichten

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

mehr Analysen
11:03 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
10:39 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
10:27 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
09:52 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
26.01.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 38,46 10,87% Ahold Delhaize (Ahold)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen