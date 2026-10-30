Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Verkauf
|
30.10.2026 11:27:43
Ahold Delhaize baut Osteuropa-Präsenz aus und kauft Tesco-Filialen in Tschechien und der Slowakei - Aktie höher
Der niederländische Lebensmittelhändler will seine Präsenz in Europa ausbauen.
Die britische Supermarktkette teilte am Freitag mit, erwartet werde, dass der jetzt vereinbarte Verkauf an Ahold in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen werde. Nötig seien dazu noch behördliche Genehmigungen.
Auf cash- und schuldenfreier Basis hat das Geschäft laut Tesco einen Gesamtwert von 1,7 Milliarden Euro.
Ahold will seine Position in Mittel- und Südosteuropa durch den Zukauf stärken; das in Amsterdam börsennotierte Unternehmen erwartet neben zusätzlichem Umsatz auch positive Synergien.
In Amsterdam steigt die Ahold-Aktie zeitweise 1,69 Prozent auf 33,07 Euro. In London legt Tesco derweil 1,17 Prozent auf 5,37 Pfund zu.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: KOEN VAN WEEL/AFP/Getty Images,Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
|
26.10.26
|FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.10.26
|FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesco von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.10.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
08.10.26
|LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Tesco PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|32,87
|1,29%
|Koninklijke Ahold NV (spons. ADRs)
|32,20
|0,63%
|Tesco PLC
|6,50
|2,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.