Tesco Aktie

Tesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

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Verkauf 30.10.2026 11:27:43

Ahold Delhaize baut Osteuropa-Präsenz aus und kauft Tesco-Filialen in Tschechien und der Slowakei - Aktie höher

Ahold Delhaize baut Osteuropa-Präsenz aus und kauft Tesco-Filialen in Tschechien und der Slowakei - Aktie höher

Tesco verkauft seine Geschäfte in Tschechien und der Slowakei für netto 1,2 Milliarden Euro an Ahold Delhaize.

Der niederländische Lebensmittelhändler will seine Präsenz in Europa ausbauen.

Die britische Supermarktkette teilte am Freitag mit, erwartet werde, dass der jetzt vereinbarte Verkauf an Ahold in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen werde. Nötig seien dazu noch behördliche Genehmigungen.

Auf cash- und schuldenfreier Basis hat das Geschäft laut Tesco einen Gesamtwert von 1,7 Milliarden Euro.

Ahold will seine Position in Mittel- und Südosteuropa durch den Zukauf stärken; das in Amsterdam börsennotierte Unternehmen erwartet neben zusätzlichem Umsatz auch positive Synergien.

In Amsterdam steigt die Ahold-Aktie zeitweise 1,69 Prozent auf 33,07 Euro. In London legt Tesco derweil 1,17 Prozent auf 5,37 Pfund zu.

DOW JONES

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Bildquelle: KOEN VAN WEEL/AFP/Getty Images,Casimiro PT / Shutterstock.com

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