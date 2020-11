Ahold Delhaize kauft New Yorker Lieferdienst Fresh Direct - Aktie in Grün

Der niederländische Konzern, der Supermarktketten in den USA betreibt, übernimmt die Mehrheit an dem Lebensmittel-Lieferdienst Fresh Direct LLC. Ahold will mit dem Deal sein Online-Wachstum beschleunigen, vor allem in der Region New York, wo Fresh Direct hauptsächlich aktiv ist.

Ahold Delhaize verstärkt sich damit in einem Bereich, der in der Krise boomt. Dieser Trend werde anhalten, sagte Digitalvorstand Farhan Siddiqi. New York sei eine der wichtigsten Regionen für E-Commerce wegen der großen Bevölkerung und der hohen Nutzungsrate von Online-Shopping-Angeboten.

Der Finanzinvestor Centerbridge Partners wird sich mit 20 Prozent an Fresh Direct beteiligen. Die Unternehmen nannten keine finanziellen Details.

Fresh Direct ist profitabel, wie dessen CEO David McInerney sagte. Das Unternehmen, vor 18 Jahren in New York gegründet, hat 2016 in einer von JP Morgan angeführten Finanzierungsrunde 189 Millionen US-Dollar eingenommen. Der Deal mit Ahold und Centerbridge soll im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden.

In Amsterdam wird die Ahold-Aktie zeitweise 1,37 Prozent höher bei 23,65 Euro gehandelt.

Von Jaewon Kang

AMSTERDAM (Dow Jones)