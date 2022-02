Ahold Delhaize macht mehr Nettogewinn und erhöht Dividende - Aktie dennoch tiefer

Die Dividende soll um 5,6 Prozent aufgestockt werden. Für das laufende Jahr geht der Lebensmittelhändler aber beim bereinigten Ergebnis je Aktie von einem Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus, weil sich die Margen wieder den historischen Niveaus annähern dürften, nach den erhöhten Werten 2021.

Die Niederländer, denen die Supermarktkette Albert Heijn gehört, erzielten im vergangenen Jahresviertel einen Nettogewinn von 634 Millionen Euro, verglichen mit einem Nettoverlust von 9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einer vom Unternehmen veröffentlichten Konsensschätzung im Schnitt mit einem Nettogewinn von 535 Millionen Euro gerechnet. Der Nettoumsatz stieg von 19,6 Milliarden Euro auf 20,15 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz in den USA (ohne Gas) um 16 Prozent, während der Umsatz in Europa um 12 Prozent zulegte, teilte das Unternehmen mit. Der bereinigte Quartalsgewinn je Aktie stieg von 53 Cent auf 59 Cents.

Für das Gesamtjahr berichtete Ahold einen Nettogewinn von 2,25 Milliarden Euro nach 1,39 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Gesellschaft schlägt nun eine Bardividende von 0,95 Euro je Aktie für 2021 vor, was einer Erhöhung um 5,6 Prozent entspricht.

An der EURONEXT in Amsterdam verlieren die Papiere von Ahold derzeit dennoch 5,48 Prozent auf 27,34 Euro.

