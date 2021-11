Ahold will Umsatz bis 2025 um 10 Milliarden Euro steigern

Von Jaime Llinares Taboada

LONDON (Dow Jones)--Der Supermarktkonzern Ahold Delhaize will den Umsatz in den kommenden Jahren kräftig steigern. Zudem kündigte die Koninklijke Ahold Delhaize NV einen Aktienrückkauf im Volumen von 1 Milliarde Euro an. Das Programm startet im Jahr 2022, wie der Konzern mitteilte. Im kommenden Jahr peile Ahold eine Umsatzsteigerung und eine operative Marge von mindestens 4 Prozent an.

Bis 2025 soll der Umsatz um 10 Milliarden Euro steigen. Dabei will der Konzern den weiteren Angaben während des Investorentages am Montag zufolge den Onlineumsatz bis 2025 verdoppeln. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll jährlich um einen hohen einstelligen Prozentsatz steigen.

November 15, 2021